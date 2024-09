Unterföhring (ots) -Elegant eintauchen. Tief abtauchen. Aber bloß nicht platschen! ProSieben lädt am Samstag, 21. September, zum großen "TV total Turmspringen 2024". Live.Sebastian Pufpaff will seinen Namen für die Ewigkeit ins Wasser schreiben. Sowohl im Einzel- als auch im Synchronspringen stürzt Puffi sich siegeswillig in die Tiefe.Diese Promis wollen im Einzelspringen Puffis ewigen Ruhm verhindern: Olympia 2024 Teilnehmer und Kunstturner Andreas Toba, Handball-Weltmeister Mimi Kraus, TV-Legende Manni Ludolf, Schauspielerin Luna Schweiger, mehrfacher Europameister und Kunstturner Marcel Nguyen, Reality-Star Diogo Sangre, Fußballer Sascha Mölders, Moderatorin Isabella Franke und Reality-Sternchen Linda Nobat.Im Synchronspringen will Sebastian Pufpaff zusammen mit Simon Gosejohann eine gute Figur machen. Haben die beiden eine Chance gegen die Beauty-Docs DR. RICK und DR. NICK? Gegen die GNTM-Models Lea und Lucas? Gegen die Reality-Stars Maurice und Cecilia? Gegen die Streamer Paulomuc und Aditotoro? Und gegen die Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel?Steven Gätjen moderiert das Sportevent. Viviane Geppert befragt die Teilnehmer am Sprungturm. Christian Straßburger kommentiert."TV total Turmspringen" wird produziert von Brainpool."TV total Turmspringen 2024", am Samstag, 21. September 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5856408