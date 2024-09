Mit "Zolar Heat" sollen Wärmepumpen effizient mit dem eigenen Solarstrom betrieben werden können. Dafür können internetfähige Wärmepumpen verschiedener Hersteller in die App eingebunden werden. Zolar hat am Dienstag eine Erweiterung seines Energiemanagementsystems vorgestellt. "Zolar Heat" heißt die Lösung, mit der Hausbesitzer ihre Wärmepumpe solaroptimiert steuern können sollen. Bislang funktioniert die Einbindung in die App mit internetfähigen Wärmepumpen von Tecalor, Stiebel Eltron und Vaillant. Weitere Marken sollen folgen. Zolar zufolge spart ein durchschnittlicher vierköpfiger Haushalt ...

