NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Summe der Teile des Autozulieferkonzerns neu. 2025 dürfte sich in dieser Hinsicht neues ergeben, sofern dann vielleicht eine Aufspaltung erfolgt. Er betonte seine Schwierigkeiten damit, die bedeutsamen Aufwärtsbewegungen zu erkennen, die die Bullen erwarteten./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 01:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

© 2024 dpa-AFX-Analyser