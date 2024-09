SAP - Technologie-Chef Jürgen Müller tritt zurück

Werbung







Aufgrund unangemessenen Verhaltens während einer Firmenveranstaltung gibt CTO Müller seinen Posten bis Ende September ab.



Die überraschende Trennung des Konzerns von seinem Technologie- und Innovationschef geschah allerdings unter dem Mantel einer gegenseitigen Vereinbarung, die eine Beendigung seines Vertrages zum 30. September vorsieht. Nach diesem Vorfall ist SAP erneut gezwungen seinen Vorstand umzubauen. Müller der bis dahin für die Business Technology Platform (BTP) zuständig war, verantworte hauptsächlich die Automatisierung von Geschäftsprozessen, sowie die Analyse von Daten mithilfe von künstlicher Intelligenz. Für den Softwarehersteller ist der Geschäftsbereich BTP von wachsender Bedeutung, da er das Fundament für sein Kerngeschäft in Form von Cloudanwendungen bildet. Dieses war die Grundlage für den auf 12 Monate hochgerechneten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro, welcher Ende 2023 von SAP angegeben wurde. Einen Großteil der Tätigkeiten wir nun Top-Manager Michael Ameling übernehmen. Das Team für IT-Sicherheit wird jedoch unter die Leitung von Vorstandsmitglied Thomas Saueressig gestellt.











