Dresden - Die Polizei in Dresden hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wahlfälschung eingeleitet. Bei der Briefwahlauszählung zur Landtagswahl seien in mindestens zwei Dresdner Wahlkreisen manipulierte Stimmzettel festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Unbekannte hatten demnach das von Briefwählern gesetzte Kreuz auf dem Stimmzettel überklebt und durch ein Kreuz bei der Partei "Freie Sachsen" ersetzt. Die Landeshauptstadt habe am Montag die Polizei über die Unregelmäßigkeiten informiert. Nach derzeitigem Stand seien "etwa 100 Stimmzettel" von der Manipulation betroffen, so die Behörden.



Das Dezernat Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und stellte zwei manipulierte Stimmzettel sicher. Welche Auswirkungen die Manipulationen auf das Wahlergebnis hatten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an.

© 2024 dts Nachrichtenagentur