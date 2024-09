Zürich - Der Handel am Devisenmarkt verläuft am Dienstagvormittag in engen Spannen. Dabei hat das Währungspaar Euro-Franken im Verlauf leicht nachgegeben und wird aktuell zu 0,9413 Franken gehandelt. Das ist etwas tiefer als am frühen Morgen mit 0,9427. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich dagegen kaum von der Stelle und wird derzeit zu 0,8528 gehandelt nach 0,8526 im frühen Geschäft. Derweil hat das Euro-Dollar-Paar am Vormittag ebenfalls an Terrain ...

