Christian Frick, Vorstandsvorsitzender der Geratherm Medical AG, präsentierte auf der Herbstkonferenz des Equity Forums das Geschäftsmodell des Unternehmens, aktuelle Entwicklungen und strategische Initiativen. Der Bereich Healthcare Diagnostics, der größte Geschäftsbereich von Geratherm, sieht sich aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Billigimporte mit schwierigen Marktbedingungen konfrontiert. Neben Kostensenkungsmaßnahmen setzt das Unternehmen nun verstärkt auf verbraucherorientierte Produkte zur Stärkung der Marke Geratherm. Geratherm plant, im Jahr 2025 einen eigenen Online-Shop zu starten, vor allem um mehr Einblick in die Verbraucherpräferenzen zu erhalten. In der Zwischenzeit meldeten andere Geschäftsbereiche Fortschritte, darunter neue Produktentwicklungen und Zertifizierungen, wie die MDR-Zertifizierung im Bereich Respiratory und die KI-gestützte EKG-Analyse im Bereich Cardio/Stroke. Mit den jüngsten Änderungen in der Unternehmensstruktur wandelt sich das Unternehmen stärker in Richtung einer MedTech-Beteiligungsgesellschaft, die auf aktives Portfoliomanagement setzt. Bei unveränderten Schätzungen bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 7,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





