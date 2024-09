Thomas Kicker, CEO der cyan AG, präsentierte auf der Herbstkonferenz in Frankfurt den Wandel des Unternehmens zum reinen Cybersecurity-Anbieter und dessen Wachstumschancen. cyan's Alleinstellungsmerkmal ist die proprietäre Threat Intelligence Engine, die cyan's White-Label-Sicherheitsprodukte antreibt und Schutz vor Phishing, Click-Jacking und anderen schädlichen Inhalten bietet. In den letzten Monaten hat das Unternehmen sein Produkt weiterentwickelt, um neue Kundengruppen zu erreichen. Über eine Partnerschaft mit wefox ist cyan nun dabei, sein erstes Produkt für den Versicherungssektor auf den Markt zu bringen. Die Möglichkeit, die Lösungen von cyan in Endnutzeranwendungen einzubetten, eröffnet enorme Wachstums- und Skalierungsmöglichkeiten. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen die Analysten von mwb research ihr Kursziel von EUR 3,85. Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG





