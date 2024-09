Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der Rheinmetall AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 645,00 auf und sehen damit ein Aufwärtspotenzial von 22,3%. Rheinmetall ist strategisch so positioniert, dass das Unternehmen von dem signifikanten Anstieg der Verteidigungsausgaben in ganz Europa profitieren wird, der durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die beträchtliche Budgeterweiterung in Deutschland ausgelöst wird. Die starke Präsenz in den NATO-Märkten und die laufende Expansion in den USA sind gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens. Die Bemühungen von Rheinmetall, wichtige Produktionskapazitäten wie Nitrocellulose zu internalisieren, und die Konzentration auf nachfragestarke Segmente wie Munition und militärische Fahrzeuge erhöhen die Attraktivität des Unternehmens weiter. Potenzielle Aufträge in den USA (54 Mrd. EUR) und Italien (20 Mrd. EUR), die Erhöhung der EU-Verteidigungsbudgets und die erfolgreiche Umsetzung neuer Produktionsinitiativen könnten die aktuellen Schätzungen der Analysten von mwb research deutlich nach oben korrigieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG





© 2024 AlsterResearch