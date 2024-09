Die von Enapter veröffentlichten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 zeigen einen Umsatzanstieg auf EUR 8,3 Mio., was einer Steigerung von 73,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum folgt auf das zweite Halbjahr 2023, in dem die Umsatzerlöse EUR 26,8 Mio. erreichten, was auf eine einmalige Zahlung in Höhe von 15 Mio. EUR aus einer Vertriebsvereinbarung in den USA zurückzuführen ist. Die Bruttomarge stieg auf 31,7% gegenüber 12,5% im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der EBITDA-Verlust verringerte sich auf EUR 3 Mio. im Vergleich zu einem Verlust von EUR 7 Mio. im ersten Halbjahr des Vorjahres, was auf eine effektive Skalierung und eine höhere Produktivität hinweist. Das Unternehmen erhielt im ersten Halbjahr Aufträge im Wert von EUR 23,4 Mio., was zu einem soliden Auftragsbestand von EUR 41 Mio. führte. Davon sind EUR 13 Mio. für das zweite Halbjahr 2024 vorgesehen, so dass Enapter nur noch EUR 12 Mio. fehlen, um das Umsatzziel von 34 Mio. EUR zu erreichen. Mit EUR 28 Mio., die bereits für 2025 gesichert sind, ist Enapter gut aufgestellt, um weiter zu wachsen. Die Vertriebs- und Produktionsstrategien von Enapter, einschließlich Outsourcing und Partnerschaften, beginnen sich auszuzahlen. mwb researchs Analysten behalten ihr Kaufen-Rating mit einem Kursziel von EUR 15,00 bei, unterstützt durch die anhaltende Kundenakquisition und den Ausbau der Produktion.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





© 2024 AlsterResearch