Berlin - Die FDP hat die Ausrichtung des VW-Konzerns auf Elektromobilität scharf kritisiert. "Im Rückblick war die Entscheidung von VW, sich in Europa völlig auf die Elektromobilität zu konzentrieren, ein Fehler", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe)."Die Annahme, dass sich die Elektromobilität innerhalb weniger Jahre durchsetzen würde, hat sich nicht bewahrheitet", so der FDP-Politiker. Um Volkswagen auch in Zukunft erfolgreich zu machen, brauche es nicht mehr Einflussnahme der Politik, sondern weniger. "Das Management von VW muss jetzt dafür sorgen, dass sich der Konzern am Markt behaupten kann." Dies könne auch "schmerzhafte Einschnitte" bedeuten, sagte Houben.