Deutschland will einen Großteil des grünen Wasserstoffs künftig importieren. Doch das ist mit hoher Unsicherheit behaftet, warnt das Wuppertal-Institut und empfiehlt, die Eigenproduktion zu stärken. Das Wuppertal-Institut kommt in einer neuen Studie zu dem Schluss, dass bei grünem Wasserstoff die erhofften Importmengen vorerst nicht verfügbar sein werden. Das teilte der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW mit, der die Studie in Auftrag gegeben hat.Die Studie zeige zum einen, dass trotz ...

