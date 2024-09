Einer Auswertung von Rabot Charge zufolge lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im August mit 8,2 Cent pro Kilowattstunde leicht über dem des Vormonats. Grund sei ein etwas unterdurchschnittlicher Anteil erneuerbarer Quellen am Netzstrom. Beim Börsenstrompreis gab es im August deutliche Ausschläge nach oben und unten. Nach Berechnungen von Rabot Charge lagen die Extreme bei plus 30 beziehungsweise minus 6 Cent pro Kilowattstunde, insgesamt 68 Stunden lang war der Preis negativ. Durchschnittlich lag der Börsenstrompreis so im August bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde - nach 6,77 Cent im Juli. ...

