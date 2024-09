Der Energieversorger E.ON hat vier Schnellladesäulen auf dem Hafengebiet der Hamburg Port Authority (HPA) direkt an der A7 in Betrieb genommen. Der Standort soll bereits für das Megawatt-Laden vorbereitet sein. Es ist der erste E.ON-Ladepark speziell für E-Lkw in Deutschland. Bei den derzeit vor Ort eingesetzten Ladesäulen handelt es sich um Hypercharger HYC400 von Alpitronic, die jeweils eine Leistung von bis zu 400 kW bereitstellen können. Jeder ...

