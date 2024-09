New York - Nach dem langen Wochenende sind die US-Börsen am Dienstag schwach in den September gestartet. Bereits zu Handelsbeginn hatten sich die Anleger vor Konjunkturdaten zurückgehalten. Diese fielen dann enttäuschend aus, was den Abwärtssog verstärkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,10 Prozent auf 41.105,80 Punkte, nachdem er am Freitag bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Am Montag war wegen des Feiertages «Labor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...