Tesla: Die Erfolgswelle rollt weiter - Rekordauslieferungen in China und ein lohnendes Empfehlungsprogramm!

Die Bullen könnten Vollgas geben!

Rückblick

Tesla gilt immer noch als Innovator im E-Auto-Markt. Baustellen im Unternehmen und Fortschritte der Konkurrenz bei Robo-Taxis drückten zuletzt auf die Stimmung. Nun steigerte Tesla seine Verkaufszahlen im August in China mit über 63.000 ausgelieferten Fahrzeugen kräftig - ein Plus von 37 % gegenüber dem Vormonat.

Tesla-Aktie: Chart vom 03.09.2024, Kürzel: TSLA, Kurs: 213.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollten wir Kurse über 221.50 USD bekommen, wären die Bullen wieder im Spiel.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter das Pivot-Tief bei 202 USD hätten die Bären das Zepter in der Hand.

Meinung

Zuletzt entwickelten sich vor allem kleinere und mittlere Städte mit noch weniger entwickelten Automärkten in Chinas zu einem wichtigen Wachstumsmotor für den E-Autopionier. Eine Studie der China Merchants Bank zeigt im Juli eine Steigerung der Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent. Ende 2025 will Tesla eine sechssitzige Variante des Model Y in China produzieren. Dies könnte dazu führen, dass Tesla im Reich der Mitte wieder stärker durchstartet. Ein Empfehlungsprogramm, welches sowohl neue als auch bestehende Kunden belohnt, könnte die Verkäufe am US-Markt ankurbeln.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 684.00 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 15.43 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

-

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

