Stabile Zahlen, aber keine Dividende

Im XETRA-Handel wurde die Zalando-Aktie zuletzt mit einem Kurs von 22,69 EUR gehandelt, wobei das Tageshoch bei 22,94 EUR lag. Der Kurs schwankte heute, erreichte jedoch keinen bemerkenswerten Anstieg oder Rückgang. Seit dem Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 28,84 EUR am 05.09.2023 hat die Aktie rund 27 Prozent an Wert verloren. Das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR wurde am 18.01.2024 markiert. Die aktuellen Kursschwankungen zeigen, dass sich die Aktie momentan in einer volatilen Phase befindet. Seit Jahresbeginn gab es weder eine Ausschüttung noch ist für 2024 eine Dividende geplant. Analysten setzten das durchschnittliche Kursziel für die Zalando-Aktie bei 32,25 EUR.

Positiver Trend bei Quartalszahlen

Zalando präsentierte am 06.08.2024 die Finanzkennzahlen für das am 30.06.2024 abgeschlossene Quartal. [...]

