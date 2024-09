TON News: Experte sieht in Telegram-Spielen Schlüssel zur Mainstream-Adaption

Der bekannte Krypto-Experte Yat Siu von Animoca Brands hat in einem kürzlich durchgeführten Interview noch einmal auf das enorme Potenzial der Telegram-Spiele und des aufstrebenden TON-Coins verwiesen. Aufgrund der Anschuldigungen gegenüber dem Telegram-Gründer ist die Kryptowährung nun hingegen deutlich günstiger bewertet. Ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt für ein Investment oder sollte man TON lieber ganz meiden? Erfahren Sie nunmehr in diesem Beitrag!

Krypto-Experte sieht in TON den Weg zur Mainstream-Adaption

Yat Siu, ein bekannter Unternehmer und Investor sowie Mitbegründer von Animoca Brands, hat geäußert, dass er Telegram sowie die zugehörige Blockchain und Kryptowährung TON als den Schlüssel zur Mainstream-Adaption ansieht.

Als Grund dafür nannte er, dass sie nicht die üblichen Restriktionen haben. Damit bezieht er sich vermutlich auf die Auflagen von anderen App-Plattformen wie Google Play Store und Apple App Store.

Ebenso nahm Siu Bezug auf den Erfolg der ersten Generation von Spielen, welche uns jetzt die Massenadaption bringen würden. Gemeint sind hiermit die zahlreichen Minispiele in Telegram, die schnell mehrere Hunderte Millionen von Spielern erreichen konnten. Zu ihnen zählen Hamster Kombat mit 300 Mio. Gamern, Pixeltap mit 15 Mio., Catizen mit 20 Mio. und weitere.

Der Grund für die schnelle Adaption liegt darin, dass der Messenger Telegram bereits über eine große internationale Nutzerbasis von annähernd 1 Mrd. Personen verfügt. Somit müssen die Nutzer nicht erst eine bestimmte Krypto-App finden und ausprobieren.

Denn diese lassen sich praktischerweise über die Auflistung der Telegram-Apps finden. Zudem ist mittlerweile eine Wallet von TON in den Messenger integriert worden, auch wenn sich der kürzlich verhaftete Pavel Durov aufgrund der Anklage wegen illegalen Wertpapierhandels offiziell von dem Projekt distanziert hat.

Mithilfe der Apps kann sich Telegram zur Alles-App entwickeln, wie es bereits in China mit WeChat beobachtet wird. Dementsprechend groß ist auch das Potenzial für den zugehörigen TON-Coin, welcher aufgrund der Anschuldigungen gegenüber Durov starke Verluste erlitten hat. Dennoch hat TON mit 110,60 % weiterhin die vierthöchsten Gewinne unter den Top 100 erzielt.

Mithilfe der Symbiose lassen sich die dezentralen Angebote der TON Chain nahtlos innerhalb des Messengers verwenden. Dies eliminiert die Einstiegsbarrieren und wirkt sich somit förderlich auf die Adaption der Angebote aus. Das Team der TON Chain hat sich dabei das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2028 über 500 Mio. Nutzer in das Web3 zu ziehen.

Neuartige Memecoin-Erlebniswelt begeistert immer mehr

Blockchain-Spiele bieten einige entscheidende Vorteile, mit denen die traditionellen Spiele nicht mithalten können. Zu ihnen zählen etwa die Play-to-Earn-Mechanik, mit welcher die Nutzer Belohnungen in Kryptowährungen verdienen, und die wirklichen Besitzrechte an den digitalen Errungenschaften oder mittlerweile besser gesagt Assets.

Auch die digitale Erlebniswelt von Shiba Shootout hat sich diesem spannenden und wachstumsstarken Sektor gewidmet. Für diesen hat es unterschiedliche Spieleangebote geplant, von denen das erste sogar schon vor Abschluss des Vorverkaufs in einer einfachen Version auf den populärsten App-Marktplätzen vorhanden ist.

Überdies sollen noch weitere Titel aus unterschiedlichsten Genres erfolgen. Jedoch erhalten Anleger und Nutzer schon einmal einen Vorgeschmack auf die Motivation und die Seriosität des Projektes. Schließlich handelt es sich nicht selten bei Presales nur um kühne Visionen ohne konkrete Produkte.

Neben dem Shooter sind noch Kartenspiele, Schatzsuchen und mehr geplant. Ferner wird es Meme-Wettbewerbe geben, bei denen die Community-Mitglieder ihre Kreativität zeigen und auf diese Weise für viel Humor und lukrative Belohnungen sorgen können. Aber auch sonst wird der Fokus stark auf die Gemeinschaft gelegt.

Deshalb gibt es die Lagerfeuergeschichten-Funktion. Hier können sich die Nutzer über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit Memecoins und anderen Kryptowährungen austauschen. Je interessanter ihre Beiträge sind, umso größer ist die Chance, dass sie über SocialFi-Mechanismen Belohnungen in Kryptowährungen verdienen.

Zudem wurde Shiba Shootout dezentral organisiert, um auf diese Weise die Interessen der Gemeinschaft am besten bewahren zu können. In der Regel erfolgt dies über eine DAO, bei der die Tokeninhaber Stimmrechte erhalten. Zur Verbesserung des Karmas finden regelmäßig Spenden an gemeinnützige Organisationen statt.

Shiba Shootout hat denselben Stallgeruch wie andere erfolgreiche Memecoins. Daher könnte es auch dem Erfolgspfad von Shiba Inu, Floki Inu und weiteren folgen. Schon jetzt konnte der Vorverkauf mehr als 1,07 Mio. USD einwerben. Noch können schnelle Anleger besonders gute Konditionen und eine Staking-Rendite von 878 % pro Jahr erhalten.

TON-Coin erleidet hohe Verluste aufgrund von Pavel Durov

Sicherlich könnte sich die Gerichtsverhandlung noch einmal belastend auswirken. Allerdings sind sowohl Telegram als auch TON dezentral organisiert. Zwar können die Regierungen die ISP zu einer Sperrung bringen, jedoch hat dies damals schon Russland bei seinen Einschränkungsversuchen nur teilweise helfen können.

Schließlich sind die Netzwerke dazu in der Lage, ihren Datenverkehr umzuleiten und alternative Server zu verwenden. Auf diese Weise können die Dienste aufrechterhalten werden. Die einzige Möglichkeit für die Kontrolle stellt dabei die zentrale Verwaltung von Telegram dar, indem der Gründer und größte Anteilseigner des Unternehmens mit hohen Strafen dazu genötigt wird.

Jedoch ist Pavel Durov Milliardär und könnte diese möglicherweise leicht zahlen. Angesichts der Tatsache, dass ihm Beihilfe zu sämtlichen über seine Plattform begangenen Verbrechen unterstellt werden könnte, wären hingegen auch exorbitante Strafen denkbar. Aber auch politische Motive werden von einer großen Anzahl von Personen hinter diesem Vorgehen vermutet.

Bisher hat sich Durov als ein libertärer Kämpfer gezeigt, wie Elon Musk mit seinem X und Chris Pavlovski mit seinem unzensierten YouTube-Konkurrenten Rumble. Es ist unklar, wie weit er persönlich dafür gehen würde, um diese Werte auch unter Bedrohung seines Wohlstandes und seines Lebens zu verteidigen. So ist es auch denkbar, dass die Verschlüsselung und somit auch die Zukunft von Telegram und TON gefährdet werden.

Ebenso ungewiss sind die exakten Entwicklungen der PsyOps in den größeren Kriegen, welche von immer mehr schon als der Dritte Weltkrieg bezeichnet werden. Denn im Krieg stirbt die Wahrheit bekanntermaßen zuerst.

Ist nun der ideale Zeitpunkt zum Kauf von TON, oder nicht?

Aktuell deutet vieles aus der Chartanalyse von TON auf weiter fallende Kurse hin. So sinken PMO, OBV und RSI, welche auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten. Überdies scheint sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) zu bilden, die nach unten aufgelöst sogar noch einmal dieselbe Spanne nach unten bis auf 1,121 USD anlaufen könnte.

Auch das Orderbook sieht sehr bescheiden aus und die nächsten größeren Nachkäufe der Investoren liegen derzeit ein Tief tiefer, im Bereich des 61,8er-Fibonacci-Levels bei 3,80 USD. Noch mehr setzen hingegen auf eine Auflösung der SKS-Formation und ein Anlaufen des 78,6er-Fibonacci-Level bei 2,56 USD, was rund 50 % unter dem aktuellen Niveau von 4,92 USD ist.

Die Bullen ziehen sich langsam aus TON zurück und auch der Abstand des 50- und 200-MA verringern sich, was auf eine impulsive Bewegung in eine Richtung hindeuten. Der kurzfristige Trend ist mittlerweile bärisch geworden und es scheint sich eine Death-Cross-Formation anzubahnen.

Die könnte zwar noch einen Retest ermöglichen, der schon bald von einem überverkauften RSI angezeigt werden könnte, für eine nachhaltige Rally muss hingegen vermutlich eine positive Entwicklung im Gerichtsfall und des Gesamtmarktes gesehen werden. Derzeit würden wir TON eher mit verkaufen einstufen, auch wenn der Coin langfristig eine große Chance hat.

Mögliche Nachkäufe könnten nach den häufig im September am Kryptomarkt und Ende Oktober beobachteten Tiefs vor der US-Wahl und der danach üblicherweise stattfindenden Jahresendrally getätigt werden. Somit bietet sich ein potenzieller Bounce erst mal eher für Gewinnmitnahmen an.

Langfristig stellt TON jedoch eine der besten Chancen des Kryptomarktes dar, auch wenn der Coin sicherlich mit Ungewissheiten behaftet ist. Schließlich haben die Regierungen schon vorher sensible darauf reagiert, wenn sich ein einflussreiches und großes Unternehmen dem Web3-Markt geöffnet hat und eine wirkliche "Gefahr" aufgrund der schnellen Adaption dargestellt hat.

Man möge sich einmal an das Vorhaben von damals noch Facebook und heute Meta erinnern, welches die eigene Kryptowährung Diem entwickelt hat. Auch dieses wurde wie bei Telegram aufgrund von regulatorischen Hürden und des Drucks der Regierungen wieder aufgegeben. Ein ähnliches Szenario könnte sich nun für TON ergeben, deshalb und wegen der höheren Bewertung ist es dennoch ein etwas riskanteres Investment.

