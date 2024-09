Wall Street taumelt: Ein Ausverkauf bei Tech-Aktien und schwache Wirtschaftsdaten erschüttern die Märkte. Während Nvidia über acht Prozent einbricht, rutschen die großen Indizes deutlich ab. Anleger ringen mit Rezessionsängsten und der Frage: Ist dies nur ein Stolpern? So sah der Handelstag im Detail aus. Die US-Börsen erlebten am Dienstag einen herben Rückschlag. Technologiewerte gerieten besonders unter Druck, angeführt von einem Kurssturz bei Nvidia. Der Chipgigant, der in den vergangenen Monaten ...

