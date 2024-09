Der katalanische Verband Unió de Pagesos (UP) in Spanien warnt, dass der Birnenertrag in dieser Saison aufgrund der Auswirkungen von Dürre und Hitzewellen in dem Jahr 2023 um 60 % zurückgehen wird, berichtet RevistaMercados.com. Bildquelle: Pixabay Nach Angaben des katalanischen Verbandes werden die Landwirte aufgrund geringerer Erträge und höherer Produktionskosten...

