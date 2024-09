Zuletzt hat BMW in Deutschland mehr E-Autos verkauft als Tesla. Auf diesem Etappensieg wollen sich die Münchner jedoch nicht ausruhen und arbeiten an unterschiedlichsten Antriebsarten - auch Wasserstoff! So soll die Kooperation mit Toyota bei Brennstoffzellen intensiviert werden. Dies zeigt, dass die Wasserstofftechnologie auch bei Weltkonzernen weiterhin gefragt ist. Damit erhält auch die Übernahmefantasie bei Nel neue Nahrung. Gilt dies vielleicht auch bei dynaCERT? Die Wasserstoff-Technologie des Unternehmens reduziert die Emissionen bei Dieselfahrzeugen. Und der neue Chef hat beste Kontakte in Europa. Und was macht BYD? Bisher wurde der deutsche Markt jedenfalls nicht aufgerollt. Jetzt wollen die Chinesen durchgreifen.

