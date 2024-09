EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kontron baut Markführerschaft bei unternehmenskritischen Kommunikationssystemen für die Bahnindustrie weiter aus



04.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Wien, 4. September 2024 - Kontron verzeichnet in der wachstumsstarken Transportation Division eine hohe Nachfragedynamik. Das Unternehmen hat 2024 bereits Aufträge im dreistelligen Millionenbereich erhalten und konnte seine Position als globaler Marktführer für unternehmenskritische Kommunikationssysteme in der Bahnindustrie weiter ausbauen. Insbesondere im Heimatmarkt Österreich sowie in Frankreich, Irland, Großbritannien, Tschechien, Spanien und zuletzt auch Slowenien konnte Kontron Transportation vom Wachstum im Bereich der Bahninfrastruktur profitieren und 2024 bereits deutliche Zugewinne erzielen. Derzeit beliefert das Unternehmen Kunden in über 25 Ländern - überwiegend in Europa - mit Ende-zu-Ende Kommunikationslösungen für betriebs- und sicherheitskritische Netzwerke. "Wir freuen uns über die bemerkenswerten Ergebnisse. Dieser Erfolg ist das direkte Ergebnis des hohen Engagements unseres Teams, einer konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden sowie unseres unermüdlichen Strebens nach Innovation", so Richard Neussl, Geschäftsführer von Kontron Transportation. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung legt Kontron Transportation den Fokus auf die Entwicklung des Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) als neuen Standard für die 5G-basierte Kommunikation der Bahnen in Europa sowie auf die Förderung zukünftiger Kommunikationsstandards. Mit den bestehenden Produkten, die bereits vor der Fertigstellung von FRMCS eingesetzt werden können, ist Kontron ideal positioniert, um bestehenden sowie neuen Kunden eine nahtlose Migration vom bestehenden GSM-R-System zum neuen FRMCS-System zu ermöglichen. Mit Blick auf die gesamte Kontron Gruppe ist der Trend zu IoT Datennetzwerken mit rund EUR 920 Mio. an Neuaufträgen im 1. Halbjahr 2024 vs. EUR 780 Mio. in Umsätzen in H1 2024 ungebrochen. Das Unternehmen plant, das EBITDA in 2024 um 50% auf EUR 190 Mio. zu steigern. Über Kontron Transportation als Teil der Kontron Gruppe Die Kontron Transportation GmbH ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Hauptkundensegment sind Eisenbahnen in ganz Europa und darüber hinaus. Der Unternehmensfokus liegt auf innovativen Lösungen für eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Produktion, Vermittlung und Verarbeitung von Sprach-, Daten- und Videoinformationen. Das Kernproduktportfolio umfasst GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), MCx (Mission-Critical über öffentliche Netze) mit IWF (interworking functions). Erweiterte Funklösungen und Funkzugangsnetze, Übertragungsnetze, private Cloud-Plattformen und Cybersicherheitskonzepte runden das Portfolio ab. Aus diesem Portfolio werden auch ausgewählte Kommunikationsprodukte für Unternehmen angeboten. Darüber hinaus werden spezifische Mobilitätsprodukte wie Validatoren und Fahrgeldeinzugssysteme für öffentliche Verkehrsbetriebe angeboten. Als treibende Kraft in der Definition und Spezifikation von FRMCS-Standards ist Kontron Transportation maßgeblich an Standardisierungsarbeitsgruppen und europäischen Forschungsprojekten wie Morane2 beteiligt. Das Unternehmen hat mehr als 700 Mitarbeiter, 11 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien. Kontron Transportation ist ein Unternehmen der Kontron Gruppe. Folgen Sie Kontron Transportation : Kontron Transportation on LinkedIn

Kontron Transportation on Facebook

Kontron Transportation on Instagram Media Contacts Susanne Schalek

Kontron Transportation GmbH

M: +43 664 601 911 880

susanne.schalek@kontron.com Alexandra Kentros

Kontron AG

M: +49 151 151 93881

group-pr@kontron.com Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG

M: +43 732 7664 153

All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron Europe GmbH.



