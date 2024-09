Das US-Justizministerium attackiert Nvidia. Dem AI-Marktführer droht eine Anti-Trust-Klage. Berlin will die Commerzbank verkaufen. Die Bundesregierung will sich mit Beginn der Zinswende im Euro von der Beteiligung trennen. Brüssel bringt Volkswagen in Schwierigkeiten. Die neuen Strafzölle gegen China können zu einem Stellenabbau in Spanien führen.Asien taucht zur Wochenmitte tief in die Verlustzone ab. Während sich die Verluste am Morgen in China im Rahmen halten, bekommen die restlichen Märkte deutlichen Verkaufsdruck zu spüren. Allen ...

