US-Kartellbehörden sind Berichten zufolge besorgt, dass Nvidia Käufer bestraft, die nicht ausschließlich seine Computerchips verwenden. Die Aktie verbucht historische Verluste.Nvidia hat seinen größten Tagesverlust an Marktkapitalisierung erlitten und über 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren, nachdem das US-Justizministerium Berichten zufolge eine kartellrechtliche Vorladung ausgestellt hat. Die Aktie schloss den Dienstagshandel mit einem Minus von 9,5 Prozent bei 108 US-Dollar. Laut Google-Finance-Daten ist das der größte Wertverlust einer Aktie an einem einzigen Tag in der Geschichte des US-Aktienmarktes. Im erweiterten Handel geht die Talfahrt weiter. Tipp aus der Redaktion: Besser …