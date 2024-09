In Niedersachsen haben zwei auf die Geothermie spezialisierte Unternehmen eine Kooperation unterzeichnet. Der Landesverband der erneuerbaren Energien sieht viel Potenzial für die Wärmewende in Niedersachsen. Die Geothermie bietet in Niedersachsen grundsätzlich gute Optionen für die Wärmegewinnung. Die Norddeutsche Erdwärme Gewinnungsgesellschaft (NDEWG) und das auf geothermische Kreislauftechnologie spezialisierte Unternehmen Eavor wollen diese nun verstärkt nutzen. Dazu haben sie eine Kooperationsvereinbarung ...

