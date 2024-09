© Foto: Boris Roessler/dpa



In Europa, vor allem in Deutschland, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage zusehends. Experten fordern ein größere Zinssenkung und auch aus der EZB gibt es erste Andeutungen.Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer entscheidenden Woche, in der die geldpolitischen Weichen für die kommenden Monate gestellt werden. Während die Inflationsrate in Deutschland bereits auf 1,9 Prozent gesunken ist, wachsen die Rufe nach einer weiteren Zinssenkung. Doch wie tief sollte die Notenbank die Zinsen am 12. September senken, um die fragile Konjunktur in der Eurozone zu stützen, ohne dabei die Inflation erneut zu befeuern? Piero Cipollone, Mitglied des EZB-Direktoriums, warnte in einem …