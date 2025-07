Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve Systems (Fed), Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), nehmen an einem politischen Panel beim EZB-Forum für Zentralbankwesen 2025 teil, zusammen mit dem Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, und dem Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda.Wichtige Erkenntnisse ...

