LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Börse von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 230 Euro angehoben. Sein Vertrauen in die Wachstumshebel und damit die Aussichten des Börsenbetreibers sei gewachsen, schrieb Analyst Alex Medhurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hat nun die Bewertung der Aktie übernommen. Er hob vor allem die Wachstumsaussichten aus eigener Kraft heraus hervor, die Dynamik im Bereich festverzinslicher Wertpapiergeschäfte und damit auch sein wachsendes Vertrauen in die Umsatzdynamik des Bereichs Trading & Clearing. Branchenfavorit aber blieben die Aktien der LSE./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 03:00 / GMT





ISIN: DE0005810055

