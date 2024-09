Mit der Aktie des Energieriesen TotalEnergies ging es an den vergangenen Handelstagen deutlich bergab. Hauptgrund war natürlich die sehr schwache Entwicklung der Ölpreise. So sind diese am Dienstag trotz massiver Produktionsausfälle im wichtigen Förderland Libyen kräftig gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um knapp drei Dollar auf 74,52 US-Dollar.Die Notierung für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel am Dienstag um 2,51 Dollar auf 71,04 Dollar. ...

