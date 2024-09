Die Quadrodo-Tochter Doric hat zusammen mit IB Vogt einen knapp 10 MW starken PV-Park in Thüringen gebaut. Beteiligen können sich Investoren. Das Investmenthaus Quadrodo hat über die Tochter Doric Green Power GmbH & Co. KG einen Solarpark in Thüringen in Betrieb genommen. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, befindet sich die Anlage in der Gemeinde Niederorschel im Ortsteil Gerterode. Die offizielle Abnahme der Anlage fand am 30. August 2024 statt. Auf einer Fläche von 8,4 Hektar hat Doric für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...