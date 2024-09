Hamburg (ots) -- Kult-Pizza erstmals in Deutschland- Zwei Premiumsorten lassen Fan-Herzen höher schlagen- Exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf erhältlichEndlich auch auf dem deutschen Markt: Ab sofort gibt es die kultige "Surfer Boy Pizza" aus der Netflix-Serie "Stranger Things" exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf. Die Pizza ist ein ikonisches Element der vierten Staffel der Serie, in der die Pizzeria "Surfer Boy Pizza" und ihr Lieferant Argyle eine zentrale Rolle spielen. Bislang war die Pizza nur in den USA erhältlich, nun bringt EDEKA sie exklusiv auch nach Deutschland. Fans und neugierige Pizzaliebhaber:innen können zwischen den Premiumsorten "Crispy Bacon Jalapeño" mit Crispy Bacon, Ananas und Jalapeños und "Mac'n'Cheese" mit Nudeln, dreierlei Käse und Röstzwiebeln wählen. Eine umfangreiche Kommunikationskampagne begleitet den Verkaufsstart.Nur wenige Serien sind so beliebt, wie Stranger Things. Sie zählt zu den meistgesehenen englischsprachigen Serien auf Netflix und hat auch in Deutschland eine große Fanbase. Mit der "Surfer Boy Pizza" bringt EDEKA die Kultpizza aus der Netflix-Serie jetzt exklusiv auch in die deutschen Tiefkühlregale. Die Pizza ist eine von zahlreichen Produktinnovationen, mit denen der Lebensmittelhändler seine Kund:innen immer wieder überrascht.Begleitet wird der Produktlaunch durch verschiedene Kommunikationsaktivitäten wie die Bewerbung im TV, Kooperationen mit Content Creator:innen, TikTok-Specials sowie einer exklusiven Netflix-Truckertour, die bundesweit an verschiedenen Stationen abgehalten wird. Entstanden ist die Pizza in Kooperation mit Netflix.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Über Stranger ThingsSeit ihrer Premiere am 15. Juli 2016 hat die Serie Stranger Things der Duffer-Brüder über 70 Awards weltweit gewonnen und war für über 230 Preise nominiert, u.a. bei den Emmys, Golden Globes, Grammys, People's Choice Awards und vielen mehr. Die vierte Staffel (2022 veröffentlicht) belegt mit 140,7 Millionen Views innerhalb der ersten 91 Tage nach wie vor Platz 3 der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten. In 93 Ländern landete die Serie in den jeweiligen Top 10 und hielt sich dort 19 Wochen lang. Die Popularität der Show ist derart groß, dass sie den in der vierten Staffel verwendeten Song "Running up that Hill" von Kate Bush 37 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, und erstmals auf Platz eins der Billboard Global Charts katapultierte. Auch Staffel 3 von 2019 hält weiterhin einen Platz auf der Bestenliste, auf Platz 9 der beliebtesten englisch-sprachigen Netflix-Serien aller Zeiten. Staffel 5 ist die finale Staffel von Stranger Things. Andere Projekte aus diesem Universum sind in Arbeit, darunter das Prequel-Theaterstück Stranger Things: The First Shadow im Londoner West End und 2025 auch am Broadway in New York sowie eine noch unbetitelte animierte Spinoff-Serie.Über NetflixNetflix ist mit 278 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern einer der größten Entertainment-Dienste weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Filme, Dokumentationen, Reality- und Comedy-Formate sowie Mobile Games in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Wiedergabe der Inhalte jederzeit und überall unbegrenzt starten, unterbrechen und fortsetzen sowie ihr Abo zu jedem Zeitpunkt ändern.