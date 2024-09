Dividendenprognosen und Börsenbewegungen

Die Airbus SE Aktie zeigte im XETRA-Handel zuletzt Schwächen. Um 09:06 Uhr verzeichnete das Papier einen Rückgang um 0,8 Prozent auf 133,44 EUR. Während die Aktie sich am 27.03.2024 auf ein 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR begeben hatte, wird ein derartiger Anstieg bei aktuellem Stand als herausfordernd betrachtet. Das Tagestief von 120,24 EUR am 24.10.2023 ist mit einem Abschlag von mindestens 9,89 Prozent greifbar. Eine wesentliche Änderung der Dividendenausschüttung steht ebenfalls bevor: von 1,80 EUR im Jahr 2023 auf erwartete 2,22 EUR in 2024. Die durchschnittliche Kurszielschätzung für Airbus beträgt aktuell 160,67 EUR.

Triebwerksprobleme belasten Aktienkurs

Die jüngste Entwicklung, die Anleger verunsichert, sind Berichte über Inspektionen von 48 Airbus A350-Jets durch eine große Fluggesellschaft. Dies wurde notwendig, nachdem bei einem Flug nach Zürich ein problematisches Triebwerksbauteil entdeckt wurde. Als Vorsichtsmaßnahme sind mehrere Flüge gestrichen. Airbus arbeitet eng mit dem Triebwerkshersteller zusammen, um diese Probleme zu bewältigen und die Sicherheit zu gewährleisten. Diese Vorkommnisse beeinträchtigten den Aktienkurs erheblich, was sich im Minus von 1,2 Prozent auf 135,22 EUR zeigte. Eine weitere Verschlechterung ist möglich, wobei künftige Quartalsberichte Klarheit bieten könnten. Die Ergebnisse für Q3 2024 werden am 30.10.2024 erwartet, wobei der Vorjahresbericht einen deutlichen Rückgang im Gewinn je Aktie auswies.

Airbus Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...