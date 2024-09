Positive Studienergebnisse bei Phase-II-Test

Valneva SE und Pfizer Inc. haben positive Daten aus der Phase-II-Studie VLA15-221 zu ihrem Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 veröffentlicht. Der Impfstoff, der das äußere Oberflächenprotein A (OspA) des Borrelia burgdorferi Bakteriums anvisiert, wurde in verschiedenen Altersgruppen getestet. Ein Jahr nach der ersten Auffrischimpfung wurde eine zweite Dosis verabreicht. Die Immunantwort und Sicherheitsprofile nach der zweiten Dosis entsprachen den Ergebnissen nach der ersten Auffrischung, mit hohen Serokonversionsraten über 90% für alle OspA-Serotypen. Die geometrischen mittleren Titer blieben ebenfalls hoch. Die laufende Phase-III-Studie soll die Wirksamkeit und Sicherheit weiter bestätigen.

Pfizer plant, 2026 Zulassungsanträge bei der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur zu stellen, abhängig von positiven Phase-III-Daten. Aktuell gibt es keinen zugelassenen Impfstoff für Menschen gegen Lyme-Borreliose, und VLA15 hat im Entwicklungsprozess am weitesten Fortschritte gemacht. Jährlich erkranken etwa 476.000 Menschen in den USA und 129.000 in Europa an Lyme-Borreliose. Pfizers Aktie verzeichnete zuletzt einen Rückgang von 2,13%.

