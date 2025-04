News von Trading-Treff.de Der Markt hat die Aktie von Valneva in der vergangenen Woche auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Der Kurs nahm den Handel bei Notierungen von in etwa 2,85 Euro auf. Nun sind die Notierungen bei rund 3 Euro am Donnerstag aus dem Handel gegangen. In der Wochenspitze allerdings war der Kurs bereits auf über 3,39 Euro geklettert. Damit zeigt sich, dass der Markt die Richtung des Papieres noch nicht ganz anerkennt oder wahrhaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...