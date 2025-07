Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH



28.07.2025 / 13:46 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE Company Name: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 28.07.2025 Target price: €8.10 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,10.



Zusammenfassung:

Die Valneva-Aktie stieg zwischen Dienstag und Freitag um 25 %. Das tägliche Handelsvolumen lag im Durchschnitt bei 2,2 Millionen Aktien - mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt. Auslöser für den Kursanstieg war eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass weltweit die Gefahr einer globalen Chikungunya-Epidemie bestehe. Valneva ist neben Bavarian Nordic das einzige Unternehmen, das Chikungunya-Impfstoffe anbietet. In den letzten Tagen gab es auch positive Nachrichten aus dem französischen Biotech-Bereich und aus dem breiteren Impfstoffsektor, darunter Sanofi, Abivax und Bavarian Nordic. Unserer Ansicht nach sind diese vielfältigen Unternehmensnachrichten symptomatisch für die Unterbewertung des europäischen Biotech-Sektors im Allgemeinen und von Valneva im Besonderen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von €8,10 bei (Aufwärtspotenzial: 150%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.10 price target.



Abstract:

The Valneva share surged 25% between Tuesday's and Friday's market close. Daily volume averaged 2.2m shares - more than double the average level. The rally was sparked by a World Health Organization (WHO) warning that the world is at risk of a global outbreak of chikungunya. Valneva, along with Bavarian Nordic, are the only two companies to supply chikungunya vaccines. Recent days have also seen positive news from the French biotech space and from the wider vaccine sector involving Sanofi, Abivax, and Bavarian Nordic. In our view, these diverse corporate news items are symptomatic of the undervaluation of the European biotech space in general and Valneva in particular. We maintain our Buy recommendation with an unchanged price target of €8.10 (upside: 150%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: VLA_FP-2025-07-28_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com