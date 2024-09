Die Aktie der Deutschen Börse hat am Mittwochvormittag ein neues Rekordhoch bei Analyst Alex Medhurst bei 203,90 Euro verzeichnet. Auftrieb verleiht eine frische Hochstufung durch Barclays.Analyst Alex Medhurst hob das Rating von "Equal Weight" auf "Overweight" an und schraubte das Kursziel von 185 auf 230 Euro hoch.Der Experte betonte sein gestärktes Vertrauen in die Wachstumshebel und Zukunftsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...