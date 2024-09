FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1230 (1260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 730 (740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3157 (3012) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 515 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 930 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 200 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 146 (136) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 67 (63) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1340 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 190 (187) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES EUROCELL PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 205 (200) P - 'BUY' - HSBC CUTS CENTRICA TO 'HOLD' - PRICE TARGET 145 PENCE - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 14 (17) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 185 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 100 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



