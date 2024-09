DJ Segro will Tritax EuroBox für 552 Mio GBP in Aktien-Deal kaufen

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Segro, ein in Großbritannien börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, will den kleineren Wettbewerber Tritax EuroBox in einem Aktientauschgeschäft für 552 Millionen britische Pfund übernehmen.

Segro teilte am Mittwoch mit, dass die Aktionäre von Tritax EuroBox 0,0765 neue Segro-Aktien für jede von ihnen angediente Aktie erhalten sollen. Sie bekommen außerdem eine Dividende von 1,25 Euro-Cent je Aktie, die für das am 30. September endende Quartal ausgeschüttet werden soll.

Das Angebot entspricht einer Prämie von 27 Prozent auf den Schlusskurs von Tritax am 31. Mai, dem Tag vor Beginn der Angebotsfrist. Der Preis entspricht jedoch einem Abschlag von 13 Prozent auf den zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwert je Aktie von Tritax EuroBox. Er impliziert einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 1,1 Milliarden Pfund auf der Grundlage der Nettoverschuldung von Tritax EuroBox zum 31. März.

Ein anderes Unternehmen, Brookfield Global Asset Management, hatte am 3. Juni ebenfalls Interesse an Tritax EuroBox bekundet und mitgeteilt, man sei in einem frühen Stadium der Prüfung eines Barangebots.

Tritax EuroBox teilte daraufhin am 1. Juli mit, dass es Vorschläge von Brookfield Global Asset Management prüfe und das Interesse weiterer Unternehmen geweckt habe.

Brookfield hat nun bis zum 23. September Zeit, entweder ein formelles Angebot für Tritax EuroBox abzugeben oder sich gemäß den Regeln des britischen Übernahmerechts zurückzuziehen.

Tritax EuroBox teilte am Mittwoch mit, dass es die Angebote und strategischen Optionen verglichen und zu dem Schluss gekommen sei, dass die Transaktion mit Segro den Aktionären eine signifikante und sofortige Wertsteigerung ihrer Anlage ermögliche, mit der Aussicht auf höhere Gesamtrenditen für die Aktionäre.

