Neue Produktvorstellungen und App-Store-Wachstum

Ein Analyst hebt das Kursziel für Apple von 190 auf 236 US-Dollar aufgrund beeindruckender Umsatzanstiege im App-Store an, der im August im Jahresvergleich um zwölf Prozent gewachsen ist, was leicht über dem Juli-Wachstum liegt. Dieses positiver erwartete Geschäftsmodell spiegelt sich in einem geringeren Risikoaufschlag für die Apple-Aktie wider. Ferner hat Apple die Genehmigung für Aktienrückkäufe erhalten, was die langfristige Wachstumsstrategie unterstützt. Somit reagiert der Markt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ mit einer leichten Kurskorrektur von 0,93 Prozent auf 220,70 US-Dollar.

Erwartete Herbst-Produktvorstellung

Im September plant Apple seine jährliche Keynote, bei der neue iPhones, Apple Watches und AirPods vorgestellt werden. Vermutungen zufolge wird Apple [...]

