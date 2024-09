FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Entscheidend sei für den Kosmetikkonzern, wie schnell die Kundenaktivität sich nach dem Sommer wieder erhole. Mit Blick auf die kommenden Quartalsbilanzen stehe nämlich nun erneut eine Phase mit schwieriger erreichbaren Vergleichszahlen aus dem Vorjahr bevor, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei teils der jüngst allgemeinen Abschwächung gefolgt, könnte aber noch weiter sinken./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

