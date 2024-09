Kontron meldet Neuigkeiten zum Geschäftsverlauf im Bereich unternehmenskritischer Kommunikationssysteme in der Bahnindustrie. Hier habe man 2024 Aufträge im dreistelligen Millionenbereich erhalten, so das Unternehmen aus Wien am Mittwoch. Diese kamen insbesondere aus Österreich und dem europäischen Ausland. "Im Hinblick auf die künftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...