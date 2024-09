EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Aurubis veräußert den US-Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo an die Wieland Gruppe



04.09.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurubis veräußert den US-Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo an die Wieland Gruppe Hamburg, 4. September 2024 - Die Aurubis AG veräußert ihren Standort Buffalo im US-Bundesstaat New York an die Wieland Gruppe (Wieland). Wieland ist ein Hersteller von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen mit Unternehmenssitz in Ulm. Signing und Closing des Verkaufs erfolgten am 30. August 2024. Über den Verkaufspreis der Transaktion vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Weitere Fokussierung auf das Kerngeschäft Aurubis wird sich künftig noch stärker auf die Primärkupfererzeugung, das Recycling und das Multimetall-Portfolio seines Hüttennetzwerkes konzentrieren. Mitte 2022 hatte das Unternehmen die Produktstandorte in Zutphen (Niederlande) sowie die Schneidcenter in Birmingham (Großbritannien), Dolný Kubín (Slowakei) und Mortara (Italien) mit insgesamt rund 360 Mitarbeitern an die KME SE mit Hauptsitz in Osnabrück veräußert. Mit dem Verkauf des Standortes Buffalo reduziert der Multimetall-Hersteller den Umfang und die Komplexität des Flachwalzbereiches weiter. Seit Juni 2022 baut Aurubis im Rahmen seiner Wachstumsstrategie einen neuen Produktionsstandort in Augusta im US-Bundesstaat Georgia mit Fokus auf die Verarbeitung von komplexen Recyclingrohstoffen. 2019 hatte das Unternehmen zudem die ehemalige Metallo-Gruppe - einen Recycling-Spezialisten - erworben und erfolgreich in den Konzern integriert. Über den Standort Buffalo: Aurubis Buffalo, Inc. produziert mit rund 500 Mitarbeitern Bänder und Bleche aus Kupfer und Kupferlegierungen, die zur Herstellung einer Reihe von Produktlinien verwendet werden. Dazu gehören elektrische Produkte, elektronische Steckverbinder, Wärmetauscher und Architekturprodukte. Der Standort beliefert eine Vielzahl von Kunden, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Produktion und Geschäft der Aurubis Buffalo erfolgte weitgehend unabhängig von der Aurubis-Gruppe, das gilt sowohl für das wachsende Recyclinggeschäft am Standort in Georgia als auch für die Aurubis-Standorte in Europa. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



04.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com