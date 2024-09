Lemberg - Bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Stadt Lemberg sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Laut Angaben des Gouverneurs der Region, Maksym Kosyzkyj, gab es sieben Tote und über 60 Verletzte.



Demnach verwendete das russische Militär Shahed-Drohnen, die unter anderem auch mehrere Schulgebäude, Kliniken sowie etliche weitere zivile Gebäude beschädigt haben sollen. Nach Überlebenden wurde mit einem Großaufgebot von über 100 Helfern gesucht.



Auch die Hauptstadt Kiew sowie weitere Regionen wurden am Mittwoch nach ukrainischen Angaben erneut angegriffen. Am Dienstag waren erst in der zentralukrainischen Stadt Poltawa offiziellen Angaben zufolge mindestens 47 Menschen durch russische Attacken getötet und über 200 verletzt worden. Dem Kreml zufolge war ein militärisches Ausbildungszentrum in der Stadt Ziel des Angriffs. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde aber auch ein benachbartes Krankenhaus getroffen.

