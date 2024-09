Mit 2,47% gegenüber dem Vormonat lag die Verbraucherpreisinflation in der Türkei leicht über dem Median der Analystenerwartungen (2,29%). Unter normalen Umständen würden die Kommentare zur gestrigen Veröffentlichung von TurkStat ähnlich ausfallen. Doch an der Inflation in der Türkei ist nichts normal, so Ulrich Leuchtmann, Leiter FX und Commodity Research ...

