Skytree, ein wegbereitendes, auf Lösungen zur Nutzung und Entfernung von Kohlenstoff spezialisiertes Unternehmen der Klimatechnik, gab heute seine strategische Partnerschaft mit Scanfil bekannt. Diese Kooperation wird Skytrees Position als führendes Unternehmen der Direct-Air-Capture-Technologie (DAC) festigen und die Mission des Unternehmens, weltweit moderne DAC-Technologie anzubieten, unterstützen. Scanfil wird in den Vereinigten Staaten Skytrees kleine Cumulus-Einheit, die täglich bis zu 30 kg CO2 erfassen kann, und sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa die größere Stratus-Einheit, die täglich bis zu 1000 kg CO2 erzeugen kann, produzieren.

Scanfil will be the manufacturer of Skytree's Stratus unit, which can produce up to 1,000kg of CO2 per day, in both the US and Europe. (Photo: Business Wire)

Skytree wählte Scanfil nach einem umfangreichen Auswahlverfahren als Fertigungspartner in seinen Schlüsselmärkten Nordamerika und Europa. Die Partnerschaft wird wesentlich für Skytrees Verpflichtung sein, bis 2030 10 Mio. Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Diese Partnerschaft nutzt die umfangreiche Erfahrung von Scanfil in der Energie- und Cleantech-Industrie und seine hochmodernen Fertigungskapazitäten in Sievi, Finnland, und Atlanta, USA.

"Wir sind begeistert, uns mit Scanfil zusammenzuschließen, einem Unternehmen, das unser Engagement für Qualität und Innovation teilt", sagt Will McBeath, Vizepräsident für Betriebsabläufe und Dienstleistungen bei Skytree. "Durch die Partnerschaft mit Scanfil sind wir dazu imstande, Skytree in einem sehr kurzen Zeitraum einer globalen Zielgruppe zuzuführen, indem wir unsere Produktlieferungen skalieren und der wachsenden Nachfrage für unsere nachhaltigen Technologielösungen in neuen Absatzgebieten entsprechen."

Scanfil, das für seine Flexibilität und Zuverlässigkeit bekannt ist, wird Skytree bei der Optimierung der Produktion, der Gewährleistung der hohen Qualitätsstandards und der Beschleunigung der Markteinführung neuer Produkte unterstützen.

"Mit Skytree zusammenzuarbeiten passt perfekt zu unserer Vision, innovative Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen", sagt Lars Skanke, leitender Vertriebsmanager und Kundenbetreuer der Abteilung Energie Cleantech bei Scanfil. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kooperation, die fortschrittliche und umweltfreundliche Produkte auf den Markt bringen wird."

Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen und betont ihr gemeinsames Engagement für herausragende Qualität und Nachhaltigkeit.

Scanfil in Kürze

Scanfil PLC ist der größte börsennotierte Vertragshersteller von Elektronik (EMS) in Europa mit einem Umsatz von 902 Millionen Euro im Jahr 2023. Das Unternehmen beliefert globale Branchenführer in den Kundensegmenten Industrie, Energie Cleantech und Medizintechnik Biowissenschaft. Das Dienstleistungssortiment umfasst Entwicklungsdienstleistungen, Prototypenfertigung, Herstellbarkeitsanalyse (DFM), Testentwicklungs-, Lieferketten- und Logistikdienstleistungen, Leiterplattenbestückung, Fertigung von Teilgesamtheiten und Komponenten sowie komplizierte Systemintegrationen. Scanfils Ziel ist es, den Kundenwert durch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Kunden zu steigern und deren primärer Partner in der Beschaffungskette und langfristiger Fertigungspartner zu sein. Die längste Kundenbeziehung von Scanfil besteht seit über drei Jahrzehnten. Das Unternehmen liefert weltweit und verfügt über neun Produktionsstätten auf drei Kontinenten. www.scanfil.com

Skytree in Kürze

Skytree wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Das Unternehmen macht mithilfe der Direct-Air-Capture-Technologie (DAC) CO2 aus der Umgebungsluft nutzbar. Durch das Anbieten lokaler CO2-Erzeugung vor Ort in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Indoor-Farming, Gewächshäuser, E-Fuels, Mineralisierung sowie permanente unterirdische Lagerung, ermöglicht Skytree einen Übergang weg von industriellen Abläufen auf Basis fossiler Brennstoffe und vermeidet Transporte an Orte, wo CO2 benötigt wird. Die skalierbare Technologie kann rasch und an jedem beliebigen Ort eingerichtet und für die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe skaliert werden. Durch Skytrees einzigartige Dienstleistungen im Rahmen seiner Uptime-Garantie werden alle DAC-Systeme überwacht und gemessen, um einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Die Stratus-DAC-Einheiten von Skytree können nachträglich auf neuere Generationen von Erfassungsmaterialien aufgerüstet werden. So wird der Energieverbrauch fortwährend gesenkt, während die Leistung der Einheit steigt. Weitere Informationen unter skytree.eu.

Ausgehend von der europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA), während der Entwicklung eines CO2-Wäschers, beurteilten Weltraumforscher über 50 Sorptionsmittel. Der Gründer von Skytree, Max Beaumont, war ein Systemingenieur in diesem Team und entwickelte die Technologie über das Inkubationsprogramm "ESA-BIC" der ESA. Im Laufe eines Jahrzehnts an Forschung Entwicklung hat das Unternehmen seither 21 Patente in den Vereinigten Staaten, Europa und China angemeldet.

