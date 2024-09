Juwi hat in Rheinland-Pfalz für den Hersteller von Kunststoffverpackungen Spies einen 10 MW PV-Park gebaut. Der Solarstrom fließt per Direktleitung ins Werk in Gesmold. Der Solar- und Windparkentwickler Juwi hat für die Spies Packaging einen Zehn-Megawatt-Solarpark in Gesmold gebaut. Wie die MVV-Tochter mitteilte, wird der Solarstrom per Direktleitung in das Werk des Herstellers von spritzgegossenen Kunststoffverpackungen geliefert. Damit will Spies mehr als 20 Prozent seines jährlichen Strombedarfs ...

