München (ots) -4. September 2024. Illegale Botoxspritzen, ein abgezocktes Pokerturnier und krumme Deals der Direktorin. Das klingt nach Reeperbahn in der Nacht. Ist aber eher Alltag auf der Stadtteilschule Wandsbek. Und da spielt die neue Comedy-Serie "KEKs". Joyn zeigt die Serie um Younes, Shirin, Amadou und Rocky ab Mittwoch, 16. Oktober.Die vier versuchen sich durch die Absurditäten ihres chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordung stehen sie an unterster Stelle - sie sind die KEKs (Jugendslang für "Versager" oder "Feigling"). Zwischen Alltagsstruggle und dem Drang nach Rebellion gibt es für sie nur eine Konstante: ihre Freundschaft.Cast & Produktion im Überblick:David Ali Rashed (Younes)Manal Raga a Sabit (Shirin)Aaron Maldonado-Morales (Amadou)Vito Sack (Rocky)Bettina Hoppe (Sabine Bischoff)Lucy Gartner (Mona)Hassan Akkouch (Elias Schneider & Co-Autor)Charles Booz Jakob (Ufuk)Sophie Hutter (Shiva)Andreas Anke (Herr Schwede)Tina Ermuth (Produzentin)Pia Lüke (Producerin)Leo Fuchs (Regisseur)Nora Gantenbrink (Headautorin)Jakob Schreier (Autor)"KEKs" wird produziert von Pyjama Pictures, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios."KEKs" - acht Folgen ab Donnerstag, 16. Oktober, auf Joyn