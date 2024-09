© Foto: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | Yonhap



Die fortschrittlichsten Chips von Nvidia-Zulieferer SK Hynix gehen früher als erwartet in die Massenproduktion und können den KI-Boom befeuern. Bietet der jüngste Crash eine Einstiegsmöglichkeit?SK Hynix, der weltweit zweitgrößte Anbieter von Speicherchips und einer der wichtigsten Zulieferer von Nvidia, steht kurz vor der Massenproduktion seiner neuen Generation von Hochleistungschips. Die Produktion der 12-lagigen HBM3E-Chips soll noch in diesem Monat beginnen, kündigte Justin Kim, Präsident der AI Infrastructure Division von SK Hynix, am Mittwoch auf dem Semicon Taiwan Forum an. Diese Chips gelten als Schlüsselkomponente für die Verarbeitung komplexer KI-Anwendungen, die riesige …