Anders als in Europa boomt in den USA der Ausbau der PV-Produktion. Das Fraunhofer ISE unterstützt mit technologischer Beratung. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE fördert als Berater den Ausbau der PV-Industrie in den USA. Wie das Institut mitteilte, entstehen aktuell in den USA eine Vielzahl von Photovoltaik-Fertigungen. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hintergrund sei der Inflation Reduction Act (IRA). Konkret unterstütze das ISE einige von ihnen bei der Technologieauswahl, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...