Nvidia - Aktie verliert fast 10 Prozent

Absolut gesehen verlor das Papier gestern im US-Handel so viel an Wert wie noch kein US-Unternehmen zuvor.



Die Bekanntgabe der Quartalszahlen war in der letzten Woche mit großen Erwartungen gekennzeichnet gewesen. Viele Anlegerinnen und Anleger haben bis zu diesem Zeitpunkt stillgehalten und auf die Ergebnisse und Reaktionen abgewartet. Das Ergebnis war schließlich sehr gut, beim Umsatz und auch beim Gewinn konnte hohe Wachstumstraten erzielt werden. Dennoch sank die Aktie am folgenden Handelstag zwischenzeitlich bis zu 6 Prozent. Die Bruttomarge war gesunken - und wird laut Nvidias Prognosen weiter sinken. Insgesamt verlor die Aktie in der letzten Woche fast acht Prozent - und auch in dieser Woche sieht es nicht viel besser aus. Im Gegenteil: Gestern verlor die Aktie fast zehn Prozent, in US-Dollar gerechnet sank die Marktkapitalisierung an einem Tag um 279 Milliarden US-Dollar. Nvidia war mit der Schwäche nicht allein, der gesamte Technologiesektor war davon gestern betroffen, der NASDAQ® hatte mit -3,3 Prozent den schlechtesten Tag seit Juli. Zudem beschäftigt sich das US-Justizministerium laut einem Bloomberg-Bericht mit dem Unternehmen, denn dieses hat Nvidia und andere Chipgiganten vorgeladen, um Beweise für Verstöße gegen Kartellgesetze zu finden. Daraufhin verlor Nvidia nachbörslich 2,4 Prozent.











